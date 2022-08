Catania, ufficiale Giovinco

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Giovinco, nato a Torino il 26 settembre 1990. Nel 2021/22, in Serie C, l'atleta piemontese ha realizzato 9 reti nell'arco delle 35 gare disputate con il Taranto. Cresciuto calcisticamente nella Primavera della Juventus, con la quale ha vinto due edizioni del "Torneo di Viareggio", l'attaccante ha sommato fin qui 338 presenze e siglato 54 gol in ambito professionistico, guadagnando una promozione in Prima Divisione nel 2011, con la Carrarese, e partecipando ad altre tre edizioni dei playoff: con il Pisa nel 2014, con l'Imolese nel 2019 e con il Renate nel 2021. Ha indossato anche le maglie dell'Esperia Viareggio, del Savona, del Tuttocuoio, del Catanzaro, del Matera e del Ravenna. "Sono molto felice di essere qui - ha detto Giovinco ai canali ufficiali del Catania -". Poi ha concluso con una promessa: "Ci vediamo allo stadio".