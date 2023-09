Il calciatore ex Pordenone ha firmato un contratto di un anno

Il Catania ha ufficializzato l'accordo con il centrocampista ex Pordenone, Francesco Deli che come anticipato da Itasportpress.it, si lega per un anno ai colori rossazzurri. Questa la nota del club etneo: Catania Football Club rende noto di aver raggiunto un’intesa con il calciatore Francesco Deli, che si è già sottoposto alle visite mediche e nelle prossime ore si legherà contrattualmente al nostro club.