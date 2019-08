Catania, ufficiale il prestito di Angiulli alla Sambenedettese

È ufficiale dal pomeriggio di oggi, martedì 20 agosto, il passaggio del centrocampista Federico Angiulli dal Catania alla Sambenedettese con la formula del prestito con diritto di riscatto. È stato il club marchigiano a comunicarlo tramite il proprio sito: “La S.S Sambenedettese calcio è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1992, Federico Angiulli. Il calciatore arriva dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto”. In una stagione in rossazzurro, Angiulli ha segnato un gol in 26 presenze.