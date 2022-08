Catania, ufficiale il ritorno di Lodi

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Lodi, nato a Napoli il 23 marzo 1984. L'esperto centrocampista è stato un protagonista di rilievo nella storia del Calcio Catania, dal 2011 al 2020, firmando pagine prestigiose nella più recente epoca del club in Serie A e scegliendo successivamente di esordire in Serie C, a 33 anni, per tornare ad indossare la maglia che ha definito sua "seconda pelle". Al suo attivo, in rossazzurro, 206 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, con 50 gol e 44 assist. In avvio di carriera, Lodi si laureò campione d'Europa con l'Italia Under 19 e compì interamente la trafila nelle nazionali giovanili, partendo dall'Under 15 e giungendo all'Under 21. Con l'Empoli, conquistò una promozione nella massima serie nel 2002 e debuttò successivamente in A, categoria in cui si è espresso anche con Udinese, Genoa e Parma. Ha giocato inoltre in B, con il Vicenza e il Frosinone, in C con la Triestina e in D, con Messina Football Club ed Acireale. "Qua per l'ennesima volta e sicuramente questa è la più importante delle precedenti perchè c'è di mezzo la rinascita del Catania. Tutti insieme riporteremo il club dove merita" ha detto Lodi ai canali ufficiali.