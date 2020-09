Catania, ufficiale il tesseramento di Rosaia

Il Catania rinforza il centrocampo con l’ex Cesena Giacomo Rosaia che è stato tesserato ufficialmente. Notizia di mercato anticipata lo scorso 9 settembre da Itasportpress. Questo il comunicato del club etneo:

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Rosaia, nato a Massa il 26 marzo 1993. Dopo i promettenti esordi con la maglia della Fiorentina Primavera, con la quale conquistò una Coppa Italia di categoria, prima della recente esperienza con la formazione romagnola il centrocampista toscano ha indossato le maglie della Carrarese, del Treviso e della Massese. Rosaia ha collezionato complessivamente ben 160 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, firmando 7 reti. Il neo-rossazzurro, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022, svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni.

CHI E’ ROSAIA

Giocatore duttile, di temperamento e grande generosità, Rosaia ha tutte le prerogative imprescindibili per indossare la maglia rossazzurra. Giacomo Rosaia, 27enne centrocampista di Massa Carrara, fu uno degli acquisti di spicco del Cesena targato Modesto e proveniva dalla Carrarese, nella quale è stato capitano insostituibile con 106 presenze e 6 reti collezionate nell’ultimo triennio gialloblù. L’ex tecnico del Catania Silvio Baldini ha inculcato al neo arrivato in casa rossazzurra “la cultura del lavoro e per me è un secondo padre” ha detto Rosaia.

EX COMPAGNA DI CALCIATORE INFIAMMA IL WEB