Catania, ufficiale la cessione di Lorenzini al Novara: il comunicato del club

Catania, Lorenzini al Novara: il comunicato ufficiale

Con un comunicato diramato sui propri canali, il Catania ha ufficializzato l'addio di Filippo Lorenzini, difensore centrale che in questi hanno ha trovato molto spazio in maglia rossazzurra. Spazio che, con Cristiano Lucarelli, si era ridotto, mettendo il difensore in uscita da Catania. Cercato da diverse società, il calciatore alla fine ha sposato la causa Novara, con il nuovo progetto in Piemonte targato Lo Monaco-La Rosa. Di seguito, il comunicato ufficiale sulla cessione di Filippo Lorenzini al Novara.