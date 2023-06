Catania, ufficiale la separazione con Ferraro

Catania SSD rende noto che il rapporto contrattuale con l’allenatore Giovanni Ferraro non proseguirà nella prossima stagione sportiva. Il Presidente Rosario Pelligra e l’intera dirigenza rossazzurra ringraziano il tecnico per il proficuo lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Giovanni Ferraro, stimato e rispettato protagonista nella stagione 2022/23, i più sinceri auguri delle migliori fortune nel prosieguo della carriera.