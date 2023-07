Catania, ufficiale: Ladinetti è rossazzurro: “Mio idolo è Busquets. Ai tifosi…”

Ha esordito in A il 18 luglio 2020, in occasione di Cagliari-Sassuolo 1-1; in rossoblù, conta tre presenze nella massima serie. In Serie C, Ladinetti ha indossato le maglie dell’Olbia e del Pontedera, conquistando nelle ultime due stagioni l’accesso ai playoff. "Sono felice di essere qua perchè è una piazza importante con blasone e storia. La società mi ha fatto capire qual è la mentalità e il progetto a lungo termine che ritengo sia molto interessante e non potevo scegliere migliore piazza. Come idolo ho Sergio Busquets (ex del Barcellona ndr), come caratteristiche amo uscire bene partendo dal basso. Catania mi ricorda casa mia perchè ho vissuto in Sardegna e spero di amarmi anche di questa terra siciliana. Voglio rendere fieri i tifosi e il loro entusiasmo mi fa venire i brividi avendo visto i video dello scorso anno" Poi un messaggio ai tifosi: "Vi aspetto tutti allo stadio e aiutateci con il vostro sostegno. Forza Catania".