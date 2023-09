Catania, ufficiale l’arrivo di Francesco Deli: il comunicato del club

"Nel 2018, con il Foggia - prosegue la nota - Deli ha conquistato la promozione in B e vinto la Supercoppa di Lega Pro. In cadetteria, l’atleta laziale ha poi giocato ininterrottamente fino al 2022 dapprima con la squadra pugliese, successivamente con la Cremonese, anche nell’annata del ritorno grigiorosso in A, e infine con il Pordenone, collezionando complessivamente 110 presenze e firmando 13 gol ed altrettanti assist. Nel girone A del campionato Serie C 2022/23, il neo-rossazzurro ha disputato 26 gare andando tre volte a segno con i neroverdi, secondi in classifica.