Catania, ufficiale l’arrivo di Piccolo

Un altro tassello per la rosa di mister Peppe Raffaele. Questo il comunicato del club etneo: Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Piccolo, nato Napoli il 7 aprile 1988. Dal 2017 al 2020, l’attaccante campano ha indossato la maglia della Cremonese, realizzando 15 reti nell’arco di 69 gare in Serie B, categoria nella quale ha sommato complessivamente 298 presenze, firmando 52 gol e dispensando 28 assist. Completata la crescita calcistica nel settore giovanile della Salernitana, la carriera di Piccolo si è sviluppata interamente tra i cadetti, al di là dell’annata in Prima Divisione con il Foggia nel 2008/09: cinque, le stagioni vissute a Piacenza, seguite dalla parentesi con il Livorno, dalla proficua esperienza con la Virtus Lanciano e dal percorso con lo Spezia prima dell’arrivo a Cremona. Il neo-rossazzurro ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022.