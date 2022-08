Catania, ufficiale: Manuel Sarao è rossazzurro

Nel 2020/21, in Serie C, l’attaccante lombardo ha indossato la maglia del Calcio Catania, collezionando 29 presenze e contribuendo con otto gol e due assist alla conquista del sesto posto nel girone C.

In precedenza, Sarao ottenne la promozione in Serie B con la Reggina. Nel corso della carriera, dopo gli esordi in D, ha indossato in terza serie anche le maglie del Savona, della Giana Erminio, del Lumezzane, del Catanzaro, del Monopoli, della Virtus Francavilla, del Cesena e, nel 2021/22, del Gubbio; ha guadagnato l’accesso ai playoff per la promozione tra i cadetti in quattro di queste occasioni, che si sommano in tal senso all’annata positiva vissuta in rossazzurro. Ha disputato complessivamente 287 gare e realizzato 60 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali. "Sono contento di essere tornato a Catania e vi aspetto al Massimino tutti uniti per raggiungere l'unico obiettivo che sapete qual è"