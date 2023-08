Catania, ufficiale: Marsura rossazzurro fino al 2025

Adesso è ufficiale l'arrivo di Davide Marsura al Catania. Il club etneo ha annunciato nei propri profili la firma del calciatore ex Ascoli che si è legato al club rossazzurro per due anni.

Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Marsura, nato a Valdobbiadene (Treviso) il 20 febbraio 1994. Completata la formazione calcistica nella Primavera dell’Udinese, in avvio di carriera l’esterno offensivo ha indossato le maglie dell’Italia Under 16, Under 17 e Under 20.