Catania, ufficiale: preso Ferrara

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Ferrara, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 13 maggio 1993. Nelle ultime sette stagioni sportive, interamente vissute in Serie C, il difensore ha sommato 193 presenze in ambito professionistico, indossando le maglie del Monopoli, della Sicula Leonzio e della Pergolettese; in quattro occasioni, ha guadagnato con i compagni l'accesso ai playoff. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Bari e del Barletta, in avvio di carriera ha mosso i primi passi in Serie D con il Francavilla e il Brindisi.