Catania, ufficiale: preso il giovane Baldassar dal Pordenone

Catania SSD comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Baldassar, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 2 febbraio 2004. Con il club neroverde, nel girone A del campionato Primavera 2, il giovane centrocampista ha disputato complessivamente 25 gare, realizzando 3 reti. Nella stagione in corso, Baldassar ha esordito in ambito professionistico collezionando le prime presenze in terza serie e in Coppa Italia Serie C.