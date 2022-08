Catania, ufficiale: preso il portiere Alessandro Groaz

"Non vedo l'ora di giocare al Massimino e forza Catania" le prime parole del giovane portiere

Catania SSD comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.S. Triestina Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Groaz, nato a Udine il 12 settembre 2004. Nelle ultime due stagioni, vissute con la società giuliana in Serie C, il giovane portiere ha collezionato 10 convocazioni in prima squadra. Groaz, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Udinese, ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.