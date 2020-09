Catania, ufficiale: Reginaldo firma biennale

Bel colpo di mercato del Catania che si è assicurato il centravanti ex Reggina Reginaldo. Questo il comunicato del sodalizio di via Magenta: Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo da Silva Ferreira, nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022. Dopo l’esordio in terza serie, il talentuoso brasiliano ha conquistato con il Treviso la doppia promozione dalla C1 alla Serie A, categoria in cui ha realizzato complessivamente 19 gol e firmato 16 assist con le maglie della stessa formazione veneta, della Fiorentina, del Parma e del Siena. In B, anche una parentesi con la Pro Vercelli. Archiviate le annate con JEF United in Giappone e Vasco da Gama in patria (nel 2014, finalista del campionato Carioca), Reginaldo si è riproposto prepotentemente sulla scena della Serie C con la Paganese, firmando 11 reti nel 2016/17, e con il Trapani, andando a segno in sei occasioni nel girone d’andata prima del trasferimento in Piemonte. Nel 2018/19, l’esperienza con il Monza. Il neo-rossazzurro sarà a disposizione di mister Raffaele già in occasione della ripresa degli allenamenti, in programma domani.