Catania, ufficiale: Roberto Zammarini è rossazzurro

Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, il centrocampista ha disputato i primi tornei della sua carriera in Lega Pro con il club lombardo. Dal 2017 al 2023, ha indossato le maglie del Pisa e del Pordenone, tra B e C, contribuendo nel 2018/19 alla promozione di entrambe le formazioni dalla terza serie al torneo cadetto: nella prima parte della stagione collezionò 15 presenze e 1 rete in nerazzurro nel girone A, nella seconda garantì altrettanto in neroverde nel girone B. Con i friulani, vinse inoltre la Supercoppa di Serie C. Zammarini conta 266 presenze e 22 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali.