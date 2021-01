Catania, ufficiale: tesserato Di Piazza

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Catanzaro 1929 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Di Piazza, nato a Partinico (Palermo) il 1° gennaio 1988. L’attaccante indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo la formazione calcistica nel nostro settore giovanile e l’esperienza vissuta dal gennaio 2019 al gennaio 2020, nel corso della quale ha collezionato 45 presenze e realizzato 15 gol. In questo campionato, il centravanti ha disputato 13 incontri, andando a segno in due occasioni. In terza serie, considerando anche i playoff, Di Piazza conta complessivamente 206 gare e 60 gol. Al suo attivo, il titolo di capocannoniere della Coppa Italia 2017/18 e tre promozioni in B: nel 2018 con il Lecce, siglando dieci marcature; nel 2017 con il Foggia, contribuendo con sei realizzazioni nell’arco di sedici esibizioni da gennaio alla fine del torneo e vincendo anche la Supercoppa di Lega Pro; nel 2012 con la Pro Vercelli. Nel corso della carriera, l’atleta siciliano ha indossato anche le maglie del Savoia, del Vittoria (ben 17 centri nel 2007/08), del Südtirol, del Rimini, del Siracusa, del Gubbio, del Benevento, dell’Akragas e del Vicenza.

IL RITORNO – L’attaccante, classe 1988, torna al Catania. Si tratta di un calciatore dalla grande esperienza che ha militato in diverse società di serie B e C. Tra queste, ha particolarmente dimostrato le sue doti di bomber con l’Akragas, nella stagione 2015-2016, quando nel campionato di terza serie ha realizzato 14 gol; con il Foggia (6 reti dal sua arrivo nel gennaio del 2017); con il Lecce (campionato di C 2017/2018,10 reti). Nel torneo cadetto ha vestito le maglie di Pro Vercelli, Vicenza e Cosenza. Di Piazza già da domani sarà a disposizione di mister Raffaele.