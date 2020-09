Catania, ufficiale: tesserato Serao

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Sarao, nato a Milano l’11 ottobre 1989. Nella scorsa stagione, l’attaccante lombardo ha conquistato la promozione in Serie B con la formazione calabrese. Nel corso della carriera, dopo gli esordi in D, Sarao ha indossato in terza serie anche le maglie del Savona, della Giana Erminio, del Lumezzane, del Catanzaro, del Monopoli, della Virtus Francavilla e del Cesena, sommando complessivamente 223 presenze e realizzando 48 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali. Il neo-rossazzurro, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022, svolgerà domani i primi allenamenti con i nuovi compagni.