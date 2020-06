Catania, ufficiale: V. Carboni passa all’Inter e il club etneo fa una bella plusvalenza

Ezequiel Carboni continua a fare le fortuna del Catania. Da centrocampista in Serie A trascinò la squadra rossazzurra per molti anni mettendo in campo grinta e temperamento ma adesso che ha smesso di giocare, l’argentino è ancora un Re Mida per il suo ex club visto che ha fatto incassare quasi mezzo milione di euro. Prima la cessione del figlio Franco ha prodotto circa 200 mila euro e questo pomeriggio è toccato a Valentin Carboni di 15 anni lasciare il capoluogo etneo per trasferirsi a Milano. Il promettente ragazzo infatti è passato ufficialmente all’Inter e il Catania ha incassato 300 mila euro più bonus in caso di rivendita. L’accordo è stato ratificato questa mattina dopo che l’ex ad etneo Pietro Lo Monaco ha concluso l’affare con il ds nerazzurro Piero Ausilio.

IL GLADIATORE EZEQUIEL IN SERIE A CONTRO L’UDINESE