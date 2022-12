Catania, ultimo allenamento dell’anno al Massimino

In mattinata, al “Massimino”, il Catania ha svolto l’ultimo allenamento dell’anno solare disputando una partitella con la formazione Juniores allenata da Santo Torre. A bordo campo anche il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella: “Concludiamo il 2022 con l’incontro tra i calciatori protagonisti del nostro presente e i giovani che spero possano diventare con questa maglia professionisti di successo, in futuro - afferma il dirigente rossazzurro - Simbolicamente è molto bello e significativo che siano scesi in campo insieme nel nostro stadio, oggi, e vorremmo che questa sfida di fine anno “in famiglia” divenisse nel tempo un appuntamento fisso”. In evidenza De Luca e Rizzo (entrambi hanno firmato una doppietta), per i giovani rossazzurri a segno Corallo.