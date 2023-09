Catania, ultimo colpo: solo un rinforzo in arrivo poi due cessioni

Inizia stasera l'era Tabbiani con il mister che guiderà il Catania alla conquista del bis promozione. La squadra etnea è tra le favorite per la B e il tecnico vuole partire bene battendo il Crotone. Luca attende novità dal mercato come ha anche ammesso ieri in conferenza stampa. "A centrocampo siamo in cinque e manca un elemento. Il mercato chiude domani e se non dovesse arrivare ci gestiremo noi con quelli in rosa". E il rinforzo per il centrocampo arriverà ma forse non oggi ultimo giorno di calciomercato. Il d.s. Antonello Laneri ci proverà ma se non dovesse trovare la mezzala prima delle 20 lo farà nei prossimi giorni con uno svincolato. Smentito l'interesse per Andrea Vallocchia centrocampista della Reggiana. Non arriverà invece un difensore a meno di sorprese finali. La dirigenza ha deciso di rimanere con Rapisarda, Curado, Castellini, Mazzotta e Lorenzini più il giovane Maffei. Per le uscite invece oggi è l'ultimo giorno per cedere Michele Somma e Giuseppe Giovinco. Il Catania spinge per la risoluzione contrattuale ma Laneri prima vuole provare a cederli entrambi oggi. Tiepido l'interesse del Brindisi per il fantasista.