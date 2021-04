Catania, ultimo giro di tamponi in vista della Casertana: il comunicato

Le ultimissime dal club prima del match domenicale

Buone notizie in casa Catania in vista della sfida odierna contro la Casertana (QUI PER INFO SU DOVE VEDERLA). La società etnea ha emanato un comunicato stampa con l'esito dell'ultimo giro di tamponi per il Covid che, per fortuna, non ha dato ulteriori news negative dopo il recente caso di positivtà che ha colpito uno dei perni difensivi della squadra: Denis Tonucci.