Catania, ultrà curva Sud appendono striscione contro la Sigi a TdG

Ore calde a Catania con i tifosi molto arrabbiati con i soci della Sigi

A poche ore dalla scadenza fissata dal Tribunale di Catania per consentire ai soci della Sigi di immettere nelle casse del club i 660 mila euro utili per la prosecuzione dell'esercizio provvisorio e poter indire successivamente l'asta per la vendita del titolo sportivo, è arrivato un nuovo segnale dagli ultrà della curva Sud dopo il comunicato di mercoledì scorso. Uno striscione appeso a Torre del Grifo, sede del club di via Magenta, contro i soci della SIGI: "Ciarlatani, nisciti i soddi". Chiaro il messaggio ai soci della SIGI di versare subito i soldi e salvare il club dalla catastrofe.