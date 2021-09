Catania, un imprenditore ligure interessato al club

Il Catania potrebbe passare a società ligure

GENOVA - Una cosa è certa: il maggiore azionista Gaetano Nicolosi non ha fatto mancare alcun supporto economico, visto che ha iniettato più denaro di tutti. Il problema è che, fra restrizioni causate dalla pandemia, i debiti pregressi e i ricavi che non sono mai decollati, c'è adesso bisogno di nuovi investitori pronti a mettere sul piatto almeno 10 milioni se non qualcosa in più. Ma i Sigi boys da tempo stanno cercando anche una partnership con cui dividere gli oneri. Un socio, cioè, disponibile a rilevare il 40 per cento del club, ma finora nulla anche qui. Qualche imprenditore locale si è fatto avanti ma finora nulla. C'è uno spiraglio: secondo quanto appreso da Itasportpress.it, c'è un importante imprenditore di Genova che vuole il Catania. Il nome resta top secret ma la volontà di rilevare il club etneo è concreta. Solo nei prossimi giorni si capirà se si aprirà una trattativa o resterà uno sogno di una notte di fine estate.