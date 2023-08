Catania, un premio al presidente Pelligra

Un premio al presidente del Catania, Rosario Pelligra. Ieri sera in Piazza Duomo, a Sant’Alfio - la nota del club rossazzurro- il Presidente del Catania Rosario Pelligra ha ricevuto la targa d’argento “Castagno dei Cento Cavalli”. In occasione della quarantunesima edizione della fortunata manifestazione, il riconoscimento è stato conferito per i successi calcistici maturati nella scorsa stagione e per l’importanza dell’attenzione riservata dal Catania Football Club al territorio, ai giovani e all’aspetto sociale dell’attività sportiva. “Sono onorato – ha detto il Presidente ricevendo il premio - Credo molto nel progetto che abbiamo avviato certamente con l’obiettivo di vincere, ma vogliamo creare opportunità anche in favore delle nuove generazioni e dei bambini, in particolare, affinché possano credere in un nuovo sogno”.