Indiscrezione di calciomercato che riguarda il club rossazzurro in cerca di rinforzi

Dopo la fine dell'esperienza con il Bari per Antonio Mazzotta si aprono le porte della Serie C. L'esperto terzino sinistro infatti è finito nel mirino dell'ambizioso Catania, club neopromosso in terza serie, che ha praticamente chiuso con il giocatore attualmente svincolato. Secondo quanto raccolto da TMW il classe '89 firmerà con gli etnei un annuale con opzione entro l'inizio del fine settimana.