Catania, una giornata di squalifica al tecnico Ferraro

Ferraro non sarà in panchina contro il Canicattì

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro espulso domenica scorsa al termine del match contro il Cittanova. Il mister rossazzurro non sarà in panchina contro il Canicattì domenica 13 novembre. Ammonizione con diffida (quarta infrazione) per il calciatore del Catania, Francesco Rapisarda.