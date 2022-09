Catania, una piazza da Serie A: lo dicono i numeri

Ripartita dalla D, il squadra etnea ha numeri da massima Serie.

Redazione ITASportPress

Il Catania è ripartito e sebbene lo abbia fatto solo dalla Serie D, nessuno se ne accorge, almeno in termini di seguito e affetto da parte della piazza. I numeri dei rossazzurri sono da Serie A e la conferma è arrivata, ancora una volta, quando il Massimino ha ritrovato il suo pubblico.

Il Catania ha riabbracciato i propri tifosi e contro il San Luca, prima gara casalinga del campionato, sono stati 15mila gli spettatori, di cui 10.300 abbonati. Una risposta eccezionale per la formazione guidata da mister Ferraro in panchina e CiccioLodi in campo.

Nulla è cambiato nell'ambiente etneo per quanto riguarda il pubblico, abituato ai palcoscenici più grandi. Le otto stagioni in Serie A, dal 2006 al 2014, sono lontane, eppure, nonostante gli anni grigi, se non neri, quel periodo è sempre lì e adesso sembra un pizzico più vicino.

I campionissimi indimenticati (e indimenticabili) del passato, come Papu Gomez, Maxi Lopez, ma anche i tecnici come Marino e Montella hanno ora lasciato spazio a quelli del presente, vecchie glorie e giovani calciatori pronti a riportare il Catania dove merita. Il tutto sotto la guida del nuovo presidente Pelligra che dopo aver investito in campo immobiliare e sportivo in Australia vuole fare lo stesso anche a Catania, l'ormai sua Catania.

E se la prima risposta è questa...