Catania, uno dei quattro ‘senatori’ esulta: resta ancora un altro anno

Non è una regola scritta ma nel calcio è sinonimo di successo. In una squadra non si deve per forza di cose essere amici per ottenere, di fatto, dei risultati, quanto piuttosto sia necessario fra tutti il reciproco rispetto e la stessa unità d’intenti nel voler raggiungere l’obiettivo comune prefissato. Purtroppo nella stagione appena conclusa, il Catania non ha mai mostrato una grande compattezza di gruppo e lo stesso ad. Pietro Lo Monaco lo ha ammesso in conferenza stampa venerdì scorso. Molto probabilmente, il plenipotenziario dirigente etneo, non è rimasto soddisfatto dell’atteggiamento avuto dai quattro ‘senatori’ Lodi, Marchese, Llama e Biagianti, con i compagni di squadra durante l’anno. Ma non tutti i quattro elementi, anello di collegamento tra la gloria del passato e le sofferenze di oggi, sono ritenuti responsabili del mancato raggiungimento del risultato e di non aver saputo trasmettere lo spirito di squadra. Marco Biagianti infatti, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, continuerà anche il prossimo anno a vestire la casacca rossazzurra. Una scelta che ha lasciato soddisfatto il centrocampista toscano 35enne che inizierà la sua quarta stagione di fila in C.