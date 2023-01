Catania, Varini in Area Scouting

Nuovo dirigente nel Catania. Questa la nota del club: Il Catania Ssd rende noto l’inserimento in area scouting di Massimo Varini, già direttore sportivo della Pro Vercelli, per sette stagioni, e della Biellese. Varini osserverà per il Catania le gare dei tornei professionistici, dilettantistici e giovanili.