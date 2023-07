Catania vecchio si fa nuovo: Mazzotta unisce ancora di più Pelligra a Pulvirenti

Due promozioni passando anche da Palermo

Con 305 presenze in Serie B, quello di Antonio Mazzotta è un profilo dal sicuro affidamento per il Catania, che è vicino a concludere l'operazione per il ritorno in rossazzurro dell'esterno. Nella terza serie, Mazzotta ha giocato solo 22 volte con la maglia del Bari, club con cui raggiunse la promozione nel 2021-22. Proprio il Bari è l'ultima squadra in cui ha giocato Antonio Mazzotta che, all'interno dello scacchiere dei pugliesi, ha ricoperto un ruolo abbastanza importante. Schierato per 23 volte durante la scorsa stagione in Serie B, Antonio Mazzotta rappresenterebbe senza dubbio un lusso per la categoria. Inoltre, detto della promozione ottenuta con il Bari in passato, di Mazzotta si ricorda anche la conquista della Serie A nel 2010 con la maglia del Lecce. In quell'occasione, il terzino totalizzò 20 presenze con i giallorossi e fu tra i protagonisti del salto di categoria. Un successo che i tifosi del Catania si augurano possa ripetersi anche in terra etnea. Mazzotta ha anche indossato la maglia del Palermo in due occasioni, l'ultima nel 2018/19. Per l'esterno sinistro 11 presenze.