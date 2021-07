Catania, venerdì 23 luglio conferenza stampa per illustrare scenari futuri

Alle ore 10 la conferenza a Torre del Grifo

Venerdì 23 luglio alle 10.00 in sala congressi, a Torre del Grifo, il presidente della Sport Investment Group Italia Giovanni Ferraù terrà una conferenza stampa relativa alle prospettive del Calcio Catania per la stagione sportiva 2021/22 e allo stato delle trattative aventi ad oggetto le quote azionarie del club. Nel corso dell'incontro, inoltre, verrà illustrata la regolamentazione completa dell'iniziativa "Uniti per il Catania".