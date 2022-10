Catania verso la Mariglianese: ci sono due rientri importanti

Dopo le prime cinque partite di campionato, il Catania non intende arrestare la sua corsa e proverà anche contro la Mariglianese, in trasferta, a centrare il successo, quello che sarebbe il sesto consecutivo in Serie D . Grande entusiasmo tra le fila rossazzurre e anche qualche buona notizia che arriva dall'infermeria.

Non solo. Il Catania ha potuto contare anche sul ritrovato Simone Pino, rientrato definitivamente in gruppo a pieno titolo e candidato ad esserci nel weekend contro la Mariglianese. Differenziato, invece, per Chinnici e Di Grazia così come Castellini, Rizzo e Russotto. Nessun aggiornamento su Chiarella che, quasi sicuramente, risulterà indisponibile per la prossima sfida di campionato.