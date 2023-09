Catania, vertice di mercato dopo addio Palermo: i dettagli

Dopo la comunicazione ufficiale della risoluzione consensuale firmata da Marco Palermo, la dirigenza del Catania riflette se tornare sul mercato. Il centrocampista ha scelto di andare via per avere più spazio e giocare in un club che gli dia maggiore fiducia. La sua nuova squadra sarà il Lamezia Terme che in Serie D sta però faticando. Intanto secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il direttore sportivo Antonello Laneri e il vice presidente Vincenzo Grella hanno programmato un vertice di mercato che si terrà nelle prossime ore. Un incontro per decidere se sostituire Palermo con uno svincolato oppure aspettare gennaio e operare nella sessione invernale. Da quanto trapela il mister Tabbiani non ha chiesto nuovi elementi avendo già un reparto di centrocampo ben assortito. Dal vertice di piazza Spedini si saprà come dovrà muoversi Laneri.