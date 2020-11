Catania-Vibonese diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Vibonese si gioca questa sera mercoledì 18 novembre 2020 alle 20.30. La sfida tra le due formazioni di Serie C si annuncia bollente e ricca di spettacolo. I rossazzurri, dopo il pareggio nel derby col Palermo, hanno perso 1-0 a Teramo. I rivali, invece, sono reduci dal successo di misura contro il Potenza.

Catania-Vibonese, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le compagini. Il Catania di Raffaele dovrebbe schierarsi con Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Izco, Rosaia, Dall’Oglio; Piovanello, Pecorino, Biondi. Gli ospiti, allenati da Galfano, invece, andranno in campo con Mengoni; Sciacca, Bachini, Redolfi, Mahrous; Laaribi, Pugliese, Tumbarello; Spina, Plescia, Statella

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Izco, Rosaia, Dall’Oglio; Piovanello, Pecorino, Biondi.

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Sciacca, Bachini, Redolfi, Mahrous; Laaribi, Pugliese, Tumbarello; Spina, Plescia, Statella.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Catania-Vibonese si giocherà, come detto, oggi mercoledì 18 novembre. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.30. La sfida del Girone C di Serie C sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Gli utenti potranno seguire tutta la gara in diretta gratuita anche su Youtube, come comunicato dalla stessa piattaforma, per tutte le partite del mese di novembre a seguito dei problemi avuti nella trasmissione delle precedenti giornate.

La partita sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione, basterà scaricare l’applicazione. Non è prevista la copertura televisiva in chiaro del match, che non sarà quindi visibile sulla Rai. Sarà possibile vedere Catania-Vibonese in diretta streaming su Eleven Sports e sul canale Youtube della piattaforma anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone o tablet. In entrambi i casi si dovrà selezionare il link della partita dal sito della piattaforma, oppure accedere tramite l’applicazione.