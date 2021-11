Catania-Vibonese si recupera il 10 novembre alle 20.30

Il match era stato rinviato a seguito delle complicate condizioni climatiche che hanno messo in ginocchio la città etnea

Con il Comunicato Ufficiale 96/DIV, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato la data e l'orario del match Catania-Vibonese, valevole per la dodicesima giornata del campionato Serie C 2021/22 - Girone C: la gara sarà disputata mercoledì 10 novembre, con inizio alle 20.30.