Catania, vicina la fumata bianca per l’attaccante Piccolo

Si arricchisce la batteria di attaccanti del Catania. I dirigenti etnei hanno chiuso per Antonio Piccolo, svincolatosi qualche giorno fa dalla Cremonese. Accordo biennale, sarà ufficiale domani come riporta Tmw.com. Il Catania si rinforza con questa ala destra con più di 200 presenze in Serie B, condite da 52 reti. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, ha esordito in Serie B con il Piacenza nella stagione 2005/06. In carriera ha indossato anche le maglie di Foggia, Livorno, Virtus Lanciano e Cremonese. In maglia grigiorossa Piccolo ha collezionato 15 partite segnando 3 gol e un assist.