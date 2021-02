Catania-Virtus Francavilla diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Virtus Francavilla si gioca oggi, sabato 13 febbraio 2021 alle ore 12.30. Il match è valido per la 24^ giornata di Serie C. La squadra di Giuseppe Raffaele sfida quella di Bruno Trocini. Nei 10 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre, gli etnei conducono nelle statistiche con 7 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. In classifica i padroni di casa si trovano avanti con ben 34 punti all’attivo contro i 28 dei rivali.

Catania-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

Il Catania potrebbe scegliere il 3-5-2 o il 3-4-1-2. Ancora assenti Russotto, Volpe e Piccolo. L’11 di partenza potrebbe essere: Confente; Tonucci, Silvestri, Giosa; Albertini, Dall’Oglio, Maldonado, Welbeck, Izco; Di Piazza, Sarao. Ospiti, invece, che si affideranno al solido 3-5-2.

Queste le possibili scelte dei due allenatori:

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Silvestri, Giosa; Albertini, Dall’Oglio, Maldonado, Welbeck, Izco; Di Piazza, Sarao.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Delvino, Pambianchi, Caporale; Di Cosmo, Castorani, Zenuni, Tchetchoua, Nunzella; Ciccone, Fe. Vázquez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Virtus Francavilla si giocherà, come detto, oggi sabato 13 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d’inizio della gara è previsto per le ore 12.30. La partita del campionato di Serie C sarà trasmessa in tv in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

Sarà possibile seguire il match anche su Eleven Sports, attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Grazie alla piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti del campionato, sarà possibile vedere Catania-Virtus Francavilla in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in al proprio account e successivamente cliccare sul link di riferimento della gara.