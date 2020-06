Catania-Virtus Francavilla 0-0

Torna in campo il Catania che senza il sostegno del pubblico ospita la Virtus Francavilla per il primo turno playoff. Il tecnico Cristiano Lucarelli ha motivato la sua squadra che ha perso qualche elemento per i ben noti fatti contrattuali. Playoff con partite secche: se al 90’ il risultato è di parità, si qualifica la squadra che gioca in casa in quanto meglio piazzata. Quindi agli etnei basta anche il pareggio.

20.15 – Serata calda al Massimino con una temperatura di 28° gradi

CRONACA LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. A disp. Furlan, Noce, Welbeck, Beleck, Saporetti, Pino, Barisic, Manneh, Dall’Oglio, Biagianti, Mazzarani, Panebianco. All. Lucarelli

GLI 11 DELLA VIRTUS FRANCAVILLA

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Di Cosmo, Risolo, Zenuni, Mastropietro, Nunzella; Pérez, Vazquez. A disp. Costa, Pambianchi, Castorani, Sparandeo, Marozzi, Setola, Sarcinella, Gallo, Ekuban. All. Trocini

Arbitro: Matteo Marchetti, della sezione A.I.A. di Ostia Lido

Con il direttore di gara, gli assistenti Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Marco Della Croce (Rimini) – Quarto ufficiale il signor Federico Longo (Paola)

LO SPOGLIATOIO OSPITI DEL MASSIMINO

LO STRISCIONE IN CURVA NORD

I CONVOCATI DI LUCARELLI

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

28 Andrea Esposito

15 Giovanni Marchese

3 Moïse Emmanuel Mbende

2 Mario Noce

20 Giovanni Pinto

13 Lorenzo Saporetti

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

21 Kevin Biondi

23 Jacopo Dall’Oglio

19 Kalifa Manneh

32 Andrea Mazzarani

18 Giuseppe Rizzo

16 Francesco Salandria

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

17 Maks Barisic



9 Leo Steve Beleck A’Beka

7 Gabriele Capanni

10 Alessio Curcio

11 Davis Curiale

CONVOCATI DELLA VIRTUS

LA STRADA PER LA FINALE

FASE NAZIONALE

Primo turno (giovedì 9 luglio): le tre terze (Renate, Carpi e Monopoli), più la Juventus U23 e la meglio piazzata tra le 6 qualificate dalla fase a gironi ricevono le altre 5 qualificate (con sorteggio).

Secondo turno (lunedì 13 luglio): le tre seconde (Carrarese, Reggiana e Bari) e la meglio piazzata tra le cinque qualificate dalla fase a gironi ricevono le altre quattro qualificate (con sorteggio).

FINAL FOUR

Semifinali (venerdì 17 luglio)

Finale (mercoledì 22 luglio)

QUI LE NEWS DI GOSSIP ANCHE SUL CATANIA