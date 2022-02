Catania-Virtus Francavilla, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30

Catania-Virtus Francavilla si giocherà oggi, sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14:30 per la 28^ giornata di Serie C Girone C. Dopo il turno infrasettimanale le due squadre tornano in campo con l'intento di ripetere il risultato maturato pochi giorni fa. Padroni di casa di Baldini reduci dal successo contro la Juve Stabia e con 32 punti all'attivo in classifica, ospiti che arrivano, invece, dalla vittoria contro l'Avellino che li ha confermati al terzo posto con 47 punti.

Catania-Virtus Francavilla, probabili formazioni

I padroni di casa del Catania, che ritrovano Baldini in panchina dopo la squalifica, probabile modulo 4-3-3 con Sala in porta, difesa con Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto. A centrocampo Rosaia, Cataldi e Simonetti a supporto dei tre attaccanti Biondi, Moro e Russini.

Negli ospiti, Taurino dovrà rinunciare agli squalificati Idda e Montepietro. Probabile modulo 3-5-2 con Nobile in porta e difesa con Delvino, Miceli e Caporale. Centrocampo a cinque con Toscano, Franco, Tchetchoua al centro e Pierno e Ingrosso sulle fasce. Davanti Maiorino e Patierno.

Queste le possibili scelte dei titolari per Catania-Virtus Francavilla:

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Franco, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Patierno.

Dove vederla

La partita tra Catania-Virtus Francavilla si giocherà come anticipato oggi sabato 19 febbraio 2022. La gara, il cui calcio di inizio è fissato per le ore 14:30, sarà visibile dagli appassionati in tv e streaming.

Esistono diverse opzioni per vedere la sfida del campionato di Serie C Girone C. Il match, infatti, verrà trasmesso sia da Sky Sport (canale 258 del satellite con telecronaca di Lucio Rizzica) che da Eleven Sports collegandosi al sito di riferimento. Gli abbonati potranno dunque seguire ila partita tra le due formazioni anche attraverso i dispositivi mobili scaricando le apposite app. In questo modo lo spettacolo della sfida sarà garantito per tutta la durata dell'evento. Non resta che collegarsi e guardare la gara...