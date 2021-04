Catania-Viterbese diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Viterbese si gioca oggi, sabato 3 aprile 2021 alle ore 15.00 per la 34^ giornata di Serie C Girone C. Padroni di casa vispi dopo la “cura” Baldini e a caccia della terza vittoria di fila, secondo in casa dopo quella contro l’Avellino. Ospiti non in una forma perfetta ma sempre a caccia della zona playoff.

Catania-Viterbese, le probabili formazioni

Queste le probabili scelte dei due mister per Catania-Viterbese:

CATANIA (4-3-2-1): Martinez, Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Russotto; Sarao.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria, Adopo; Simonelli, Tounkara, Murillo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Viterbese si disputerà, come detto, oggi sabato 3 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Matteo Ricci della sezione di Firenze, è in programma per le ore 15.00.

Per chi volesse seguire la gara Catania-Viterbese non avrà la possibilità di farlo in televisione in quando il match non sarà trasmesso da Sky. Sarà però possibile vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma web Eleven Sports, preoccupandosi precedentemente di scaricare l’apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata dello stesso in base alle proprie esigenze

Grazie ad Eleven Sports sarà possibile vedere Catania-Viterbese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. In tal senso potranno o collegarsi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe le circostanze, per far partire le immagini e godersi lo spettacolo della gara, bisognerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.