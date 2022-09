Catania, vittoria e primato ma contro il San Luca è stata dura

Una vittoria attesa da quasi sette mesi, perché è vero che il Catania non gustava un successo interno dalla scorsa stagione in Serie C quando superò il Monterosi Tuscia il 5 marzo al Massimino. Davanti a più di 15 mila tifosi, stasera il Catania ha battuto il San Luca col punteggio di 2-1 nel match valido per la seconda giornata di Serie D. Sistemate le statistiche, il Catania ha sistemato la classifica che con la vittoria firmata da Rapisarada e Russotto riporta i rossazzurri al comando della graduatoria del Girone I in coabitazione con Vibonese, Lamezia e Real Aversa.

Un Catania che nel primo tempo non ha eccessivamente brillato con Chiarella in evidenza che ha spinto molto. Non è entrato fra i marcatori, ma ha pesato molto sul match sbloccato da Rapisarda al 14’. Nella ripresa se si aggiunge qualche piccola distrazione difensiva, costata però la rete degli ospiti realizzata da Carbone al 58’ dagli undici metri. il Catania ha fatto la partita anche se lo ha fatto a fiammate. La rete della vittoria è arrivata a due minuti dalla fine e la firma d’autore è di Russotto che ha trasformato un calcio di rigore. Finale nervoso con l'arbitro che ha estratto per due volte il cartellino rosso. Al 90’ grande festa al Massimino con i 15 mila presenti che hanno applaudito la squadra di mister Ferraro. Catania che deve certamente migliorare in fase realizzativa e l'arrivo di Sarno sarà importante in tal senso e darà altre soluzioni in attacco a mister Ferraro.