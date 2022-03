Catania, vittorie ed entusiasmo: squadra e tifosi uniti per l’impresa

Lasciando fuori le vicissitudini extra campo, il Catania prova a raggiungere i playoff

Due partite prima della terza asta offrono al Catania la possibilità di fare un bel passo avanti in classifica visto che gli avversari sono alla portata. Sei punti che potrebbero portare a una vincita da sogno, anche se per una volta il lotto c’entra poco. Sono numeri rilevanti della squadra di Francesco Baldini che indicano quale può essere la strada che porta ai playoff. Obiettivo oggi più che mai possibile per una formazione che a inizio nuovo anno aveva smarrito la strada. Ma nelle ultime cinque partite le tre vittorie contro Juve Stabia, Virtus Francavilla e Monterosi Tuscia sembrano aver avviato un nuovo corso in campionato.

Tutte finali - Ora la situazione è più definita a nove turni dalla fine del campionato. Dunque ci si può concentrare partita dopo partita e al recupero di alcuni uomini importanti: Piccolo su tutti, ma anche Moro in attacco non brillantissimo, potrà consentire a Baldini di migliorare la condizione fisica in leggera difficoltà dopo qualche giornata a secco e dopo lo stop causa Covid. Baldini potrà fare più rotazioni da proporre sia all’interno della stessa partita come anche valutando la strategia per ogni partita. La zona playoff è a 4 punti e se arriveranno due vittorie contro Vibonese e Campobasso, sicuramente il Catania prima della terza asta potrebbe essere tra il decimo e il nono posto con 42 punti. Per l’obiettivo playoff però bisogna tenere conto anche che la Procura Federale ha fatto ricorso e ha chiesto che il club etneo venga penalizzato di 4 punti e non 2. La sentenza arriverà probabilmente in estate e dunque a campionato finito ma questi due punti potrebbero pesare in vista della volata finale per i playoff.