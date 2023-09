Catania, Zammarini: “Perdere così fa male ma pensiamo al Brindisi”

Un palo dopo una grande azione corale. Buona la prestazione al debutto con la maglia del Catania del centrocampista, Roberto Zammarini. Questa la sua analisi dopo la sconfitta contro il Crotone: “Abbiamo fatto quel che ci ha chiesto il mister, siamo soddisfatti per la prestazione anche se il risultato fa male. Penso che per un giocatore sia un sogno giocare in uno stadio così, con tanti tifosi e con questa atmosfera. Penso che il potenziale di questa squadra sia altissimo, tocca a noi migliorare con il tempo e il lavoro per dimostrarlo in campo. Il potenziale di questa squadra è altissimo e col tempo perfezioneremo anche tante cose. Poi tocca a noi dimostrarlo in campo. L'intesa con il gruppo è ottima e tutti i nuovi ci siamo messi a disposizione del mister. Adesso dobbiamo pensare al alla prossima partita con il Brindisi”.