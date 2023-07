Catania, Zammarini: “Qui la storia parla da sé. Voglio ripagare fiducia in campo”

Prime dichiarazioni per il neo centrocampista dei rossazzurri carico per la nuova esperienza.

Roberto Zammarini è diventato in queste ore un nuovo calciatore del Catania . Bel colpo della formazione etnea che si è assicurata il centrocampista classe 1996.

Attraverso i canali ufficiali del club anche le primissime dichiarazioni dell'atleta cresciuto nelle giovanili del Mantova ed ex Pisa e Pordenone: "Sono molto contento di essere qui e ringrazio per la fiducia che mi è stata data dalla società. Ora tocca a me ripagarla", ha esordito il giocatore.