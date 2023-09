Catania, Zanellato c’è la data del debutto

Senza dubbio, ci si aspetta di più da Riccardo Ladinetti, profilo di livello con un passato importante tra Serie A e B. Tra gli ultimi arrivati in rossazzurro, anche il debutto di Francesco Deli non è stato da incorniciare. Calciatore dalla qualità importante in ottica offensiva, l'ex Parma e Cremonese è uno di quei profili da cui dovranno necessariamente passare diverse iniziative pericolose per gli avversari.

All'apparenza con poca grinta e senza un palleggio efficace per pungere l'avversario, in questo momento il Catania avrebbe bisogno di un calciatore alla Mattia Biso o Mark Edusei. Profili quindi che sappiano dettare i ritmi del gioco e riescano a tenere bene il reparto. Caratteristiche che in parte potrebbero presto essere messe in campo da parte dell'ultimo arrivato in rossazzurro, Niccolò Zanellato. Dalle giovanili del Milan fino agli anni con Spal e Crotone, il 25enne ha sempre dimostrato una buona padronanza del pallone. Oltre questo, anche ottimi tempi di gioco e una fisicità davvero importante. Da lui, così come dai diversi nuovi innesti nel reparto, ci si attende la svolta. L'ex Spal fermo da diversi mesi sta accelerando in allenamento e in attesa di scontare la squalifica si farà trovare pronto per la gara di Coppa Italia con il Messina del 4 ottobre per qualche minuto per poi essere pronto per la partita contro il Latina al Massimino.