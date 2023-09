Catania, Zanellato: “Ecco perchè ho accettato subito la proposta del club”

Il nuovo centrocampista del Catania, Niccolò Zanellato si è presentato così ai suoi nuovi tifosi parlando ai canali ufficiali: “Sono stato ricoperto da messaggi dai tifosi appena hanno saputo del mio trasferimento. Adesso tocca a me ripagarli sul campo. L’idea di venire in Serie C nasce dal fatto che mi abbia chiamato il Catania. È una società storica con grande blasone, che seguivo da piccolino quando guardavo la Serie A. Non ho esitato un momento c'è un grande progetto ed ho accettato la proposta.Voglio perseguire gli obiettivi del Catania da protagonista. La squadra mi ha accolto calorosamente ed è sintomo di gruppo unito. In allenamento ho avuto anche un confronto positivo con il mister Tabbiani che mi ha fatto un'ottima impressione. Darò da subito il mio contributo dalla gara successiva al Foggia visto che sono squalificato. Prima di venire ho parlato con Grella. Caratteristiche? Play o mezzala. Ho sempre alternato questi ruoli e a me basta giocare. Montella è per me una persona importante. Mi ha messo in campo a 18 anni in Europa League col Milan e ho giocato 90 minuti al debutto”.