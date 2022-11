Catania, Zeoli: “Nella ripresa è andata meglio ma complimenti al Canicattì”

Il Catania oggi ha messo sotto il Canicattì portando a 10 i punti di vantaggio sul Lamezia Terme che affronterà domenica prossima in trasferta. Michele Zeoli oggi in panchina al posto del tecnico Ferraro squalificato ha commentato il successo per 3-0: “Sapevo di emozionarmi e così è stato ma per fortuna è finita presto appena l'arbitro ha dato inizio alla gara. Sapevo che avremmo trovato qualche difficoltà all'inizio e faccio i complimenti agli avversari per come hanno saputo tenere il campo impedendoci la costruzione e le linee di passaggio. Come spesso accade aspettiamo il momento giusto per colpire e anche oggi è stato così. Nella ripresa ho cambiato qualcosa mettendo in campo Palermo, Jefferson e Russotto e siamo riusciti ad alzare il ritmo trovando gli spazi per fare male. Sono molto contento per la vittoria e anche per aver regalato una soddisfazione ai tifosi anche oggi numerosi. Adesso ci aspetta la trasferta di Lamezia che sarà impegnativa ma da martedì ci penseremo”.