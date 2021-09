Catanzaro-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Serie C valida per la quinta giornata

Catanzaro-Catania si gioca oggi, lunedì 27 settembre 2021 alle ore 21. Il Monday Night di Serie C vedrà due formazioni che non vivono un ottimo momento. Padroni di casa reduci da tre pareggi nelle ultime tre gare disputate. Etnei che hanno vinto solo una sfida dopo quattro turni.

Catanzaro-Catania si giocherà, come detto, oggi lunedì 27 settembre 2021 allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport 1 (al canale 57 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione di un match di Serie C per giornata. Ma esistono anche altre modalità per vedere live la gara.